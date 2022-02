Europa League: Boykott von Spartak-Spiel kein Thema für Poulsen von RB Leipzig

Für Yussuf Poulsen von RB Leipzig ist ein möglicher Boykott der brisanten Achtelfinal-Partie in der Europa League gegen Spartak Moskau kein Thema.

„Sie haben sich sportlich qualifiziert. Die UEFA ist der Entscheidungsträger. Wenn die UEFA nichts anderes entscheidet, als dass wir auf neutralem Platz spielen sollen, dann ist das so. Wir können da nichts machen, dann müssen wir das Spiel spielen“, sagte Poulsen in einer Medienrunde am Freitag. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Europa League)