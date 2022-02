Christian Eriksen vor Comeback in Premier League

Nach seinem Herzstillstand bei der EM-Endrunde steht der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen vor seinem Premier-League-Debüt beim FC Brentford am Samstag gegen Newcastle United. Dies gab Teammanager Frank Thomas am Freitag bekannt.

„Chris Eriksen wird am Samstag in der Mannschaft und auf dem Platz stehen“, sagte der dänische Coach am Freitag: „Es ist ein großer Tag für uns alle, aber besonders für Christian und seine Familie.“

Der 109-malige Nationalspieler will sich in Brentford noch für einen Platz in Dänemarks Kader für die WM-Endrunde in Katar empfehlen.