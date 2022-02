BVB-Aus in der Europa League vergrault auch Jude Bellingham | Kommentar von Patrick Berger

Er pushte, trieb an, grätschte, erzielte das 1:1 und legte das zwischenzeitliche 2:1 vor. In acht Europacup-Spielen gelangen ihm sieben direkte Torbeteiligungen (drei Treffer, vier Assists) - dieser hochbegabte Junge ist eine echte Augenweide! (BERICHT: BVB-Stimmen: Hummels‘ Kritik)

Europa League: Bellingham nach Abpfiff in Glasgow bitter enttäuscht

Nico Schulz faltete er nach einem misslungen Pass in der 78. Minute total zusammen . Das kannte man so vom sonst positiv eingestellten Jung-Profi bislang nicht. Ende Dezember hatte er betont, wie wichtig Borussia Dortmund für ihn und seine Entwicklung ist. Der BVB sei „der beste Klub auf der ganzen Welt“.

Ob diese Meinung auch rund acht Wochen später noch gilt? Raus im DFB-Pokal, Raus in der Champions League, Raus in der Europa League - so vergrault der BVB auch Bellingham! Am englischen Nationalspieler sind längst die finanzstarken Top-Klubs aus der Premier League interessiert, unter anderem Manchester United.