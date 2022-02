Das Ende einer Ära? Kein neues Call of Duty 2023

2003 erschien das erste Call of Duty, mit dem Activision nicht nur einen Siegeszug im FPS-Segment, sondern am gesamten Spielemarkt startete. Der Überraschungserfolg erhielt 2005 einen ersten Nachfolger mit Call of Duty 2, von da an veröffentlichte man jährlich einen neuen Titel der Reihe. Nun berichtet Industriespezialist Jason Schreier, dass diese Tradition ein Ende finden soll.