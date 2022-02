Amateurfußball-Barometer: Basis erwartet Glaubwürdigkeit und Transparenz

Frankfurt am Main (SID) - Glaubwürdigkeit und Transparenz - das sind die größten Wünsche, die der Amateurfußball in einer Umfrage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) formulierte. Das sogenannte "Barometer" hat klare Erwartungen an die künftige DFB-Spitze, die am 11. März in Bonn gewählt wird.