Ukraine-Krieg: Politik begrüßt "eindeutige" Positionierung im Sport

Der Sport hat nach den Entwicklungen in der Ukraine einige Sanktionen gezeigt. Das deutsche Innenministerium begrüßt diese Maßnahmen.

Das Bundesinnenministerium befürwortet die Reaktionen aus dem Sport nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Das BMI begrüße „die eindeutige, gemeinsame Positionierung“ des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), teilte eine Sprecherin am Freitag auf SID -Anfrage mit.

Das gelte auch für deren "Empfehlung an die Mitgliedsorganisationen, die Teilnahme an Wettkämpfen und Trainingsmaßnahmen in Russland und den Kriegsgebieten auszusetzen" und für die Entscheidung der UEFA, das Champions-League-Finale zu verlegen.