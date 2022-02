Bundesliga: FSV Mainz 05, war der Hype um Burkardt verfrüht

Was war passiert? Halb Bayer muss Mainz-Kapitän aufhalten

Der FSV Mainz 05 marschiert in Richtung Europapokal. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Aus den vergangenen drei Partien holten die Rheinhessen sieben Punkte, Rang sechs liegt in Reichweite. Doch der Aufschwung findet im Jahr 2022 bislang ohne Tore von Jonathan Burkardt statt.

Schmidt: „Burkardt muss sich nach Hype jetzt rauskämpfen“

„Er war bei jeder Großchance dabei. Jonathan arbeitet hart, er macht seine Meter und Sprints und zermürbt so den Gegner. Das ist ganz hervorragend“, erklärte Sportdirektor Martin Schmidt auf Nachfrage von SPORT1 .

Allerdings sah auch der Schweizer, dass Burkardt seine Abschluss- oder Passversuche nicht vollendet hat. Der 21-Jährige steht nach 26 Pflichtspielen zwar noch immer bei starken zehn Toren und vier Vorlagen. Doch kein Angreifer zählt gerne die Minuten zwischen zwei Toren. Schmidt sagte dazu: „Als Stürmer will man natürlich gerne regelmäßig treffen. Im Herbst war der Hype um Burkardt noch groß. Jetzt muss er sich rauskämpfen.“

Nationalmannschaft? Dieser Sprung wäre noch zu früh gekommen

Nach sechs Toren und zwei Vorlagen in acht aufeinanderfolgen Partien wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Nationaltrainer Hansi Flick soll ihn bereits auf dem Zettel stehen gehabt haben. Doch der Sprung in den Kader der Akteure, die zu den allerbesten des Landes gehören? Dieser Anruf von Flick wäre für den gebürtigen Darmstädter wohl noch zu früh gekommen und hätte den Druck auf ihn deutlich erhöht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)