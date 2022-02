2. Bundesliga, 1.FC Nürnberg bindet Top-Talent Can Uzun trotz Bayern-Interesse

Gute Nachrichten für den 1. FC Nürnberg: Der Zweitligist bindet seinen umworbenen Nachwuchsstürmer Can Uzun (16) mit einem Profivertrag.

Der Club hat mit dem 16-jährigen Can Uzun eines seiner größten Offensiv-Talente mit einem Profivertrag ausgestattet. Die Nürnberger bestätigten entsprechende SPORT1 -Informationen am Freitagmittag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Der Deutsch-Türke, 2020 vom FC Ingolstadt an den Valznerweiher gekommen, steht in der U17-Bundesliga derzeit bei 15 Treffern in 13 Spielen und trainiert schon regelmäßig bei der U23.