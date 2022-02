Nagelsmann "bestürzt" über Ukraine-Krieg: "Frieden ist der Weg"

„Es ist mehr als erschreckend. Ich bin schockiert, bestürzt, ein Stück weit ängstlich, dass so etwas passiert in einem Land, wo wir vor nicht allzu langer Zeit über den Platz gejoggt und durch die Stadt gegangen sind“, sagte der Trainer von Bayern München am Freitag.

Die Nachrichten und Bilder vom Krieg in der Ukraine, wo der FC Bayern am 23. November in der Champions League ein Gruppenspiel bei Dynamo Kiew gewonnen hatte (2:1), seien "etwas, was mich bestürzt zurücklässt, man kommt schon sehr viel ins Nachdenken", gestand der diesmal zunächst sehr zögerlich sprechende Nagelsmann und fügte an. "Ich habe einen guten Spruch gelesen, der lautete: Es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg."