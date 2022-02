Dota 2: Patch 7.31 - Alles zum neuen Helden Primal Beast

Das Primal Beast wurde mit Patch 7.31 in Dota 2 neu eingeführt. Weitreichende Gameplay-Änderungen sorgen für einen neuen Helden-Mix aus Gewinnern und Verlierern.

Mit dem langersehnten Patch 7.31 hat Entwickler Valve einen neuen Helden in Dota 2 eingeführt und durch teils massive Balanceänderungen für frischen Wind gesorgt. Dabei kristallisieren sich wie immer einige Gewinner und viele Verlierer heraus.

Neuer Dota 2 Held: Primal Beast

Das Primal Beast ist in Dota 2 eingekehrt. Der massive Tank scheint auf den ersten Blick wie geschaffen für die Offlane zu sein. Durch seine passive Fähigkeit Uproar startet man mit 10 Bonusschaden auf der Lane, was einfach nur immens ist. Nach Aktivierung der Fähigkeit erhält das Biest weiteren Extra-Schaden und Rüstung und kann somit perfekt Hits traden.

Bei seiner Ultimate greift er einen Feind und schlägt ihn mehrfach auf den Boden, was alle Gegner in der Umgebung kurzzeitig stunned. Um die knapp dreisekündige Animation durchzubringen, scheint eine Black King Bar früher oder später ein Pflichtkauf zu sein. Zuvor sollte aber der Blink Dagger die erste Wahl sein, um sich optimal in Teamfights zu platzieren.