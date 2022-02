Formel 1: Kein Rennen in Russland! FIA-Entscheidung gefallen zu Sotschi

Die Formel 1 sagt sein Rennen in Russland ab. Zu dieser Entscheidung kommen Weltverband FIA und die Teams am späten Donnerstagabend.

Seit 2014 fährt die Formel 1 in Sotschi, der russische Präsident Wladimir Putin hat sich stets sehr für den Großen Preis auf dem Gelände des Olympiaparks an der Schwarzmeer-Küste eingesetzt. Ab dem nächsten Jahr soll die Königsklasse gemäß Vertrag vor den Toren der Millionenmetropole St. Petersburg fahren. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Vettel und Verstappen klar gegen Russland-Rennen

Schon am Donnerstag hatte mit Sebastian Vettel ein Fahrer mitgeteilt, dass er in Russland nach den Vorfällen in der Ukraine auf keinen Fall an den Start gehen werde.