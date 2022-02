Anzeige

Formel 1: Verliert Mazepin sein Haas-Cockpit? Entscheidung zu russischem Sponsor vertagt Verliert Mazepin jetzt sein Haas-Cockpit?

Russland muss isoliert werden: "Profisport kann sich da nicht rausnehmen"

Die schrecklichen Vorfälle in der Ukraine könnten auch für den F1-Rennstall Haas Konsequenzen haben. Eine Entscheidung über den russischen Sponsor wird vertagt - offen ist auch die Zukunft von Nikita Mazepin.

Mick Schumachers Formel-1-Rennstall Haas prüft nach der Invasion in der Ukraine offenbar die Trennung von seinem russischen Titelsponsor.

„Wir müssen alle rechtlichen Fragen, über die ich nicht sprechen kann, in der kommenden Woche klären“, sagte Teamchef Günther Steiner am Freitag bei einer Pressekonferenz in Barcelona. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Der US-Rennstall mit engen Verbindungen nach Russland hat sein Auto zum Abschluss der Testfahrten am Freitag in weißer Lackierung auf die Strecke geschickt, die Farben des russischen Titelsponsors Uralkali waren nicht mehr vertreten. (Bericht: Der Große Preis von Russland ist abgesagt)

Normalerweise tritt Haas in Rot, Blau und Weiß an, den Farben der russischen Flagge. „Wir haben gestern mit unseren Teampartnern die Entscheidung getroffen, dass wir so vorgehen. Es war die richtige Entscheidung. Es war eine Message für alle“, erklärte Steiner. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Einreise-Probleme für Mazepin?

Uralkali ist der größte Mineraldüngerhersteller Russlands und für Haas ein wichtiger Geldgeber. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Das Unternehmen gehört Dimitri Mazepin, dessen Sohn Nikita (22) bei Haas Teamkollege des gleichaltrigen Schumacher ist.

Auch Mazepin erhielt von Steiner am Freitag keine Garantie, sein Cockpit behalten zu dürfen. „Das muss gelöst werden. Nicht alles hängt von uns ab. Da sind Regierungen involviert“, sagte Steiner knapp. So könnte Mazepin über die offene Rechtsfrage mit Uralkali hinaus auch Probleme mit der Einreise in bestimmte Länder bekommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Die wirtschaftliche Zukunft des kleinen Rennstalls sei hingegen nicht gefährdet, beteuerte der Südtiroler Steiner: „Ich habe dem Team gesagt, dass alles in Ordnung ist. Das ist ein Schlagloch, aber das beeinträchtigt das Team nicht sportlich.“

Auch Nikita Mazepin äußerte sich am Freitag. Auf seinen Social-Media-Kanälen schreib er: „An meine Fans und Follower - es ist eine schwierige Zeit und ich habe keine Kontrolle über viele Dinge, die gesagt und getan werden. Ich entscheide mich dafür, mich Fokus auf das zu legen, was ich kontrollieren kann, mit harter Arbeit und mit größtem Einsatz für Haas. Mein tiefster Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung.