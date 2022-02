FC Bayern PK: Julian Nagelsmann vor Frankfurt über Thomas Müller, Verletzte

Comeback in Sicht: Goretzka macht den nächsten Schritt

Der FC Bayern ist am Samstag zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Auf der PK spricht Trainer Julian Nagelsmann über die Verletzten, Thomas Müller und den Krieg in der Ukraine.

Für den FC Bayern steht am kommenden Samstag ein schweres Auswärtsspiel an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der Rekordmeister ist bei Eintracht Frankfurt zu Gast und will den Vorsprung auf Borussia Dortmund vorübergehend auf neun Punkte ausbauen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Vor der Partie hat Trainer Julian Nagelsmann auf der offiziellen Pressekonferenz über die Verletzten-Situation, den an Corona erkrankten Thomas Müller und den Krieg in der Ukraine gesprochen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

+++ Nagelsmann über Frankfurt +++

Die nächsten fünf Spiele sind wichtig. Wir sind ganz zufrieden mit sechs Punkten Abstand, aber es könnten mehr sein. Es ist nicht leicht, gegen Frankfurt zu spielen. Die Gier der Klubs, gegen Bayern zu spielen, ist noch mal etwas größer. Sie haben einen guten Trainer. Es ist ganz normal, dass es noch nicht so ganz gefestigt ist. Sie haben eine hohe Galligkeit in Verbindung mit den Fans. Für ist es ein guter Gradmesser.

+++ Nagelsmann über sein System +++

Ich habe schon oft betont, dass zu viel über Grundordnung diskutiert wird. Fußball ist kein Start- und Stoppspiel wie Football. Es gibt fünf Phasen im Spiel. Wir müssen uns festlegen über gewisse Mechanismen. Aber wie wir Fußball spielen, hat nichts mit Grundordnung zu tun. Unsere schlechtesten drei Halbzeiten waren im 4-2-3-1. Ich entscheide so, wie wir es für richtig halten.

+++ Nagelsmann über Roca +++

Es ist keine Entscheidung gegen Roca gewesen. Es ist eine Entscheidung für Tolisso gewesen. Daneben spielt Kimmich. Das sind die beiden Positionen, die Roca spielen könnte. Es ging also nicht um Roca, sondern darum, dass ich mich für die anderen entschieden habe.

+++ Nagelsmann über Müller +++

Müller geht es gut. Er hatte nur minimal Schnupfen. Er hat am kommenden Sonntag die obligatorischen Tests. Ich hatte eben noch kurz mit ihm Kontakt. Eine Möglichkeit, ihn zu ersetzen, ist Musiala.

+++ Nagelsmann über den Krieg in der Ukraine +++

Ich finde gut, dass die UEFA so schnell entschieden hat. Und auch richtig. Ich bin schockiert. Auch ängstlich. Das alles passiert in einem Land, in dem wir vor nicht allzu langer Zeit noch über den Platz gejoggt sind. Ich verurteile Krieg. Es ist nicht leicht, über Fußball zu sprechen. Es ist mehr als dramatisch und erschreckend.