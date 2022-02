50 Jahre nach Olympia - Segelrevival vor Kiel-Schilksee

50 Jahre nach den olympischen Segelregatten vor Kiel-Schilksee plant der Kieler Yacht-Club ein Revival mit Wettfahrtserien in den sechs damaligen olympischen Klassen.

Die Veranstaltung in der Kieler Bucht ist eine Ergänzung zu den European Championships vom 11. bis 21. August in München. Dort werden insgesamt neun Europameisterschaften ausgetragen, darunter die Championate in den olympischen Kernsportarten Leichtathletik und Kunstturnen.