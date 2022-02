Zoff wird 80: „Arbeit ist wie eine Religion für mich“

Dino Zoff wird am kommenden Montag 80 Jahre alt © AFP/SID/VALERY HACHE

Dino Zoff, der am kommenden Montag (28. Februar) 80 Jahre alt wird, hat sportlich fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Dino Zoff, der am kommenden Montag (28. Februar) 80 Jahre alt wird, hat sportlich fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. 112 Länderspiele bestritt der wortkarge Torhüter für Italiens Fußball-Nationalmannschaft, große Titel legen sich wie eine Klammer um seine Nationalmannschaftskarriere.

Keiner seiner Erfolge ist Zoff dabei in den Schoß gefallen, darauf legt er großen Wert. "Alles was ich erreicht habe, habe ich durch harte Arbeit geschafft", sagt er. Die Jugend in Mariano del Friuli, einem 1500-Seelen-Dorf im Friaul, habe ihn geprägt.