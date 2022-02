Skicross-Weltcup in Russland findet statt - ohne internationale Beteiligung

Der FIS hat sich angesichts der russischen Invasion in die Ukraine offensichtlich nicht zu einer Absage der Weltcups in Russland durchringen können.

Der Internationale Ski-Verband (FIS) hat sich angesichts der russischen Invasion in die Ukraine offensichtlich nicht zu einer Absage der Weltcups in Russland durchringen können. Die Qualifikation für die Skicross-Rennen am Wochenende in Sunny Valley im Ural fand am Freitag wie geplant statt - sie wurde durch den Rückzug alle Mannschaften mit Ausnahme der gastgebenden allerdings zu einer Farce.