Schalke entfernt Logo von Gazprom - Kommentar von Alex Steudel

Ja, ja, ich weiß, die Schalker setzten Gazprom, das vom russischen Staat kontrollierte Erdgasunternehmen, erst mal nur symbolisch vor die Tür: Sie nahmen den Schriftzug GAZPROM vom Trikot . Aber an einem Tag wie gestern war das eine ganze Menge, Symbolik hin, Maßnahmen her. Mir genügte es jedenfalls. Es war einfach groß.

Sogar die New York Times berichtete gestern über den Fall und nannte Schalke dabei „One of Germany‘s leading Teams“. Stand da echt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Mit der Entscheidung gezögert?

Natürlich wär‘s besser gewesen, hätten mehr Leader des Sports gleich gestern klare Kante gezeigt. Man kann so viel entscheiden an einem Tag in einer Zeit, in der Symbole so wichtig sind. Man könnte Russland aus den WM-Playoffs und Spartak Moskau aus dem Europa-League-Achtelfinale werfen.