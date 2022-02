Champions-League-Finale: UEFA verlegt nach Paris

Krieg in der Ukraine: So sollte die UEFA handeln

Das entschied das Exekutivkomitee des Kontinentalverbands am Freitag auf einer wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine einberufenen Sondersitzung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Neuer Austragungsort des Endspiels am 28. Mai ist das Stade de France in St. Denis. Erstmals seit 2006 findet das Finale der Königsklasse damit wieder in Frankreich statt.