Nach Peking-Silber: Sprinterin Burghardt geht Leichtathletik-Rückkehr langsam an

Sprinterin Alexandra Burghardt will nach der Silbermedaille im Zweierbob bei den Olympischen Spielen in Peking ihre Rückkehr in die Leichtathletik langsam angehen. „Ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht gesprintet, seit ich von Olympia wieder zu Hause bin. Ich habe jetzt erst mal trainingsfrei. Und ich habe mich auch gegen den Start am Wochenende bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften entschieden“, sagte die deutsche Meisterin über 100 und 200 m der FAZ.