NBA: Wie geht es Dirk Nowitzki? Das sagt Mentor Geschwindner

Dirk Nowitzki wird am Rande des All-Star Weekends geehrt. Sein Gang lässt einige Fans rätseln - nun spricht Mentor Holger Geschwindner bei SPORT1.

Bei der Ehrung der 75 besten NBA-Spieler der Geschichte am Rande des All-Star-Weekends lief Dirk Nowitzki ziemlich unrund.

Nowitzki habe zwar eine „Fußverletzung“, sei aber „gesund und munter“. Er stellte klar: „Mehr als Lappalien sind das nicht.“ Das Gespräch mit Felix und Toni Kroos sei ein bisschen abgeschweift: „Da muss er nicht so ein Zeug erzählen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Nowitzki mit Schmerz-Geständnis

Im Sommer hatte er bereits in der Sport Bild erklärt: „Mit meinem kaputten Fuß muss ich jetzt für den Rest meines Lebens klarkommen.“ Basketball spielen oder mit seinen Kindern zu kicken, sei nicht möglich.

So wurde Nowitzki bei den Mavs zur Legende

Besondere Ehrungen für Nowitzki

Unabhängig von seinen körperlichen Problemen erlebte Nowitzki zuletzt besondere Momente. Wenige Wochen vor der Ehrung der 75 Besten in Cleveland wurde sein Trikot bei den Dallas Mavericks an die Hallendecke gezogen.

Und dieser sei begeistert gewesen. „Ihr in Dallas wisst, wie man so ein Jersey-Retirement feiert“, sagte Silver laut Geschwindner, der bei der NBA zum einen eine Ehrung für Trainer vermisste und sich zum anderen auf europäischer Ebene ebenfalls eine Art Hall of Fame wünscht.