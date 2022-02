FC Bayern: Wer zahlt für Leon Goretzka und Alphonso Davies jetzt das Gehalt?

Comeback in Sicht: Goretzka macht den nächsten Schritt

Donnerstagvormittag in München: Leon Goretzka betritt den Trainingsplatz an der Säbener Straße , sogar die Sonne scheint manchmal durch die Wolken.

Eigentlich alles ganz normal, mit einem kleinen Unterschied: Am Fuß des 27-Jährigen klebt erstmals wieder der Ball, nach Wochen der Abstinenz, nach Wochen, in denen er höchstens mal zum Joggen auf den Platz gekommen war. (BERICHT: So ist der Stand bei Goretzka)