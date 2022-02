"Große Tragödie": Ukrainische NBA-Profis verurteilen Krieg im Heimatland

Los Angeles (SID) - Die ukrainischen NBA-Profis Alex Len und Swjatoslaw Mychailiuk haben in einem gemeinsamen Statement den Einmarsch Russlands in ihr Heimatland verurteilt. "Eine große Tragödie hat sich in unserer geliebten Heimat Ukraine ereignet", hieß es in der Erklärung, die die beiden auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten: "Wir verurteilen Krieg kategorisch."