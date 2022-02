Gojowczyk verpasst Halbfinale von Acapulco - Medwedew siegt nach Nummer-1-Nachricht

Tennisprofi Peter Gojowczyk hat das Halbfinale des ATP-Turniers in Acapulco verpasst. Daniil Medvedev fährt derweil den nächsten Sieg ein.

Tennisprofi Peter Gojowczyk hat das Halbfinale des ATP-Turniers in Acapulco verpasst. Der Münchner war beim 1:6, 0:6 gegen den an sechs gesetzten Briten Cameron Norrie chancenlos und schied damit als letzter von ursprünglich vier Deutschen im Hauptfeld des mexikanischen Hartplatz-Turniers aus. Gojowczyk hatte nach der Disqualifikation von Olympiasieger Alexander Zverev kampflos das Viertelfinale erreicht.

Die künftige Nummer eins der Tenniswelt, Daniil Medvedev, feierte unterdessen einen ungefährdeten 6:2, 6:3-Erfolg gegen Yoshihito Nishioka und trifft nun im Halbfinale in der Neuauflage des Australian-Open-Endspiels auf den Spanier Rafael Nadal.

Der Russe wird am Montag den Spitzenplatz in der Weltrangliste von Novak Djokovic übernehmen, nachdem der Serbe im Viertelfinale des ATP-Turniers in Dubai überraschend gegen den tschechischen Qualifikanten Jiri Vesely gescheitert war. Djokovic hatte die Liste 361 Wochen lang angeführt.