"Ich bitte Gott": Pele betet für die Ukraine

Krieg in der Ukraine: So sollte die UEFA handeln

Die brasilianische Ikone Pele hat der Ukraine nach dem Angriff Russlands ihr tiefstes Mitgefühl ausgesprochen. „Ich sende meine Solidarität an die Menschen in der Ukraine“, schrieb der 81-Jährige am Donnerstagabend bei Twitter: „Ich bete und bitte Gott, dass Frieden, Freiheit und Liebe die Oberhand gewinnen.“