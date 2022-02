Bundesliga: VfL Bochum 1848 – RB Leipzig (Sonntag, 15:30 Uhr)

RB will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Bochum punkten. Das letzte Ligaspiel endete für den VfL Bochum 1848 mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den VfB Stuttgart. Am letzten Sonntag holte Leipzig drei Punkte gegen Hertha BSC (6:1). Das Hinspiel hatte RB Leipzig deutlich mit 3:0 für sich entschieden.