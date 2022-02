Anzeige

Borussia Dortmund: Stimmen von Marco Rose und Mats Hummels nach 2:2 in Glasgow Roses bittere Bilanz

Borussia Dortmund verabschiedet sich aus der Europa League. Trainer Marco Rose zieht eine bittere Bilanz.

Borussia Dortmund hat sich nach dem 2:2 im Rückspiel (Hinspiel 2:4) gegen die Glasgow Rangers frühzeitig aus der Europa League verabschiedet.

Nach dem Aus in der Gruppenphase in der Champions League und dem Aus in der Europa League, ist Borussia Dortmund erstmals seit zehn Jahren in keinem Achtelfinale in einem europäischen Wettbewerb vertreten. (Sechsmal die 5: Einzelkritik der BVB-Spieler)

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund):

... über das Spiel in Glasgow: „Wir haben den Rucksack schwerer werden lassen durch den Elfmeter. Dann haben wir vor der Pause das 2:1 gemacht, waren gefühlt obenauf. Wir hatten den Eindruck, dass wir physisch draufpacken können. Der Gegner hat es taktisch anders gestaltet, wir haben daran geknabbert. In der 2. Halbzeit hatten wir gegen einen noch kompakteren Gegner Probleme. Die Tore, die wir immer wieder kriegen, sind zu einfach. Es gab entscheidende Individuelle Fehler, wie das 1 gegen 1 im Strafraum, wo Jule (Julian Brandt, d. R.) ein bisschen zu spät kommt. Mats schlägt auch nicht mit Absicht über den Ball. Es zieht sich ein bisschen durch die Saison. Aber die Jungs haben alles gegeben, investiert in dieses Spiel. Dass es hier schwer wird, war uns allen klar. Wir haben daran geglaubt, aber uns darf einfach das Heimspiel in dieser Form nicht passieren. Da mussten wir anders auftreten – und jetzt sind wir raus.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

... über die bisherige Saison des BVB: „Wir sind in den Pokalwettbewerben in dieser Saison sehr schwach unterwegs, sind unseren Ansprüchen nicht gerecht geworden. Das ist sehr enttäuschend - und das sind die Wettbewerbe, die uns immer wieder den Stecker ziehen, weil es das ist, was hängen bleibt. Unsere sehr anständige Bundesligasaison kommt in der Wahrnehmung irgendwann – und das irgendwo auch zurecht, weil es die Wettbewerbe sind, in denen man Renommee gewinnen kann. Dort waren wir in dieser Saison einfach schwach, das ist klar.“

... über Anspruch und Wirklichkeit: „Wir erwarten viel, die Fans erwarten viel – und dem sind wir in diesem Jahr in jeglichem Pokalwettbewerb nicht im Ansatz gerecht geworden. Das ist enttäuschend und dafür müssen wir auch Kritik einstecken.“

Mats Hummels (Borussia Dortmund):

... über das Aus in der Europa League: „Das ist eine Riesen-Enttäuschung! Wir sind aus der Champions-League-Gruppe rausgeflogen, aus der wir nicht rausfliegen dürfen. Jetzt sind wir in einer Runde raus, in der wir auch weiterkommen müssen, das wissen wir. Wir haben Hunderttausend Verletzte die ganze Zeit, aber dennoch muss man am Ende sagen: Wir haben, um weiterzukommen, in diesen Spielen viel zu viele große individuelle Fehler gemacht, leider mich eingeschlossen beim 2:2 - und dann kann es eben schiefgehen.“

... über die Gründe des Scheitern: „Erstmal haben wir sie in der ersten Halbzeit komplett im Sack gehabt, ich glaube, da waren sie mit einem 2:1 sehr gut bedient. Wir hätten es da schon ausgleichen können. Dann kommen wir sehr schlecht aus der Halbzeit raus, bringen sie zurück ins Spiel. Dann schlag ich eben am Ball vorbei, mach den Fehler zum 2:2. Und dann kam das Stadion wieder, dann kamen die Gegner wieder, die waren vorher unendlich nervös. Gefühlt hatten wir sie fast. Aber am Ende haben wir es natürlich nicht hier verloren, sondern letzte Woche in Dortmund. Aber wir hätten es heute drehen können.“

Giovanni van Bronckhorst (Trainer Glasgow Rangers):

„Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft. Wir haben nach dem Rückstand große Moral bewiesen und am Ende mit viel Leidenschaft verteidigt.“

James Tavernier (Glasgow Rangers):