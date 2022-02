Anzeige

Europa League: BVB in der Einzelkritik - Note 5 auch für Hummels und Reus, Brandt patzt inakzeptabel

"Gehört nicht mehr auf den Platz!" Basler watscht Hummels ab

Patrick Berger

Borussia Dortmund fliegt in Glasgow aus der Europa League. Gleich fünf Stars bekommen nur eine 5. Hummels patzt erneut schwer - Reus taucht ab.

Enttäuschung in der Champions League - und nun in der Europa League gegen die Glasgow Rangers komplett raus aus dem Europacup!

Der BVB hat sich nach seiner Hinspiel-Blamage (2:4) bei den Schotten mit einem 2:2 verabschiedet. (BERICHT: Fatale Fehler! BVB raus)

Nicht nur die Innenverteidiger Mats Hummels und Emre Can enttäuschten, auch Kapitän Marco Reus tauchte ab.

Der BVB in der SPORT1-Einzelkritik.

Pechvogel Meunier - Can zu ungestüm

GREGOR KOBEL: Beim Elfmeter, der den 0:1-Rückstand brachte (22.), sprang er in die falsche Ecke. Danach hielt der Schweizer seine Mannschaft aber mit mehreren Paraden im Spiel. Hielt gegen Arfield (37.) und Morelos (50./56.) richtig stark. Am Ende konnte der im Hinspiel einzig gute Dortmunder das bittere Aus aber nicht verhindern. SPORT1-NOTE: 2,5

THOMAS MEUNIER (bis 45.): Der Belgier machte ein gutes Spiel und betrieb viel Aufwand auf der rechten Seite. Er hatte Kent - einer der besten von den Rangers im Hinspiel - weitestgehend im Griff und machte auch nach vorne Dampf. Verletzte sich kurz vor der Pause am rechten Knie und konnte nicht mehr weitermachen. Bitter! Wohl die nächste schwere Verletzung … SPORT1-NOTE: 3

Ab 46. MARIUS WOLF: Kam für den verletzten Meunier und fand nur schwer ins Spiel. Konnte Bassey an der Flanke vor dem 2:2 nicht hindern. SPORT1-Note: 4,5 (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

EMRE CAN: Einsatz und Wille stimmten bei ihm. War vom Anpfiff weg heiß und motiviert – ging aber viel zu ungestüm in die Zweikämpfe. Einmal brachte er Dahoud mit einem komplizierten Pass unnötig in Bedrängnis und später hatte er Glück, dass der Schiri den 2:3-Treffer zurücknahm. Sehr schmeichelhaft. SPORT1-NOTE: 5

Schon wieder dicker Bock von Hummels

MATS HUMMELS: War eigentlich gut drin im Spiel und rettete in der 35. Minute auf der Linie. Danach baute der Routinier aber stark ab. Vor dem 2:2 unterlief ihm ein kapitaler Bock. Am kurzen Pfosten trat er über den Ball – ganz bitter! Es war nicht sein erster Fehler in dieser Saison. SPORT1-NOTE: 5

Süle und Hummels: „Chance die ewige Bayern-Dominanz zu brechen“

NICO SCHULZ: Spielte okay. Versuchte auf der linken Seite viel, hatte aber kaum Glück. Seine Flanken kamen nicht an. In der 75. Minute bügelte er einen Bock von Dahoud mit einer starken Grätsche aus. Sonst hätte der BVB das Spiel sogar verloren. SPORT1-NOTE: 4

Brandt bei Elfer-Szene völlig inakzeptabel

JULIAN BRANDT (bis 69.): Verursachte den Elfmeter, der zum 0:1 führte und Glasgow damit auf die Siegerstraße brachte. Völlig inakzeptables Zweikampfverhalten in dieser Szene gegen den agilen Kent. Immerhin leitete er den 2:1-Führungstreffer mit ein. Sonst aber mit einem unglücklichen Auftritt. SPORT1-NOTE: 5

Ab 69. YOUSSOUFA MOUKOKO: Das Top-Talent kam in der Schlussphase nochmal rein und hatte eine gute Kopfballchance. Die Pille flog aber über das Tor (80.). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

MAHMOUD DAHOUD: Kämpfte, ackerte und wühlte – hatte aber kaum Spielglück. Ihm unterliefen ungewöhnlich viele Ballverluste – wie zum Beispiel in der 38. und 75. Minute. Das kann er eigentlich viel besser. SPORT1-NOTE: 5

Bellingham erst mit Eiern - dann als Stimmungskiller

JUDE BELLINGHAM: Völlig zurecht twitterte Jadon Sancho während des Spiels: „Jude Bellingham, what a player!“ Der 18 Jahre alte Engländer zeigte als einer der wenigen BVB-Spieler die von Zorc geforderten Eier. Er hatte die erste Chance des Spiels (an den Pfosten/4.) und erzielte den wichtigen 1:1-Ausgleich (31.) Er trieb an, motivierte seine Mitspieler und pushte die mitgereisten Fans. „Ich lasse nicht zu, dass irgendeiner in der Kabine aufgibt!“, hatte er gesagt. Er alleine konnte das blamable Aus aber nicht abwenden. Auch Bellingham baute allerdings nach der Pause ab und zeigte sich sichtlich unzufrieden mit den Mitspielern, was für negative Stimmung sorgte. SPORT1-NOTE: 2,5

MARCO REUS (bis 86.): „Jeder weiß, worauf es hier ankommt“, hatte der Kapitän vor dem Spiel gesagt, „wir müssen uns nicht zusätzlich motivieren.“ Der Routinier tauchte allerdings ab. Hatte keine richtig nennenswerte Offensivaktion. Schwach! SPORT1-NOTE: 5

Ab 86. AXEL WITSEL: Für eine Bewertung kam der Belgier zu spät. Es wird sein letztes Europa-Cup-Spiel mit dem BVB gewesen sein. Der Vertrag läuft aus und wird nicht verlängert.

Hazard gibt Kritikern Futter - Malen lässt hoffen

THORGAN HAZARD (bis 69.): Es bleibt dabei: Der Belgier spielt in dieser Saison total schwach. So ist er beim zwingend erforderlichen Umbruch im Sommer ein Verkaufskandidat SPORT1-NOTE: 5

Ab 69. JESUS REINIER: Ob auf der Bank oder auf dem Feld – macht bei ihm kaum einen Unterschied. Die Leihe mit dem Brasilianer (kam von Real Madrid) bleibt erfolglos und wird im Sommer beendet.

DONYELL MALEN (bis 77.): Der Holländer sorgte durch seinen 2:1-Führungstreffer für zwischenzeitliche Hoffnung bei den BVB-Anhängern. Es war sein achtes Saisontor. Er arbeitete viel, wurde nach 77 Minuten platt ausgewechselt. SPORT1-NOTE: 3