Nach Pokaltriumph: Alba auch in der EuroLeague erfolgreich

Basketball-Meister ALBA Berlin hat den Schwung vom historischen Pokalsieg mit in die EuroLeague genommen. Vier Tage nach dem Rekordtriumph gewannen die Hauptstädter am Donnerstagabend in Frankreich bei ASVEL Lyon-Villeurbanne mit 82:80 (43:40).