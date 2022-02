NFL: Brian Flores schlug wohl Schweigeklausel bei Miami Dolphins aus

Flores verklagt Dolphins, Giants, Broncos

Der ehemalige Coach der Miami Dolphins hat die NFL, sein Ex-Team, die Denver Broncos und die New York Giants vor dem Bundesgericht von Manhattan verklagt. Sein Vorwurf: Die Liga sowie die von ihm in einer Sammelklage beschuldigten Franchises wandten beim Einstellungsverfahren rassistische Praktiken an und hätten „wie auf einer Plantage“ verfahren, heißt es in einem Statement seines Anwalts.