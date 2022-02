NBA, Dallas Mavericks: Luka Doncic zu schwer? Owner Mark Cuban nimmt ihn in die Pflicht

So wurde Nowitzki bei den Mavs zur Legende

Nach der Kritik an Luka Doncic meldet sich Mavericks-Besitzer Mark Cuban zu Wort. Der 63-Jährige nimmt seinen Superstar beim Thema Fitness in die Pflicht.

Mavericks-Besitzer Mark Cuban hat sich nach der teils heftigen Kritik an Superstar Luka Doncic zu Wort gemeldet.

„Ich glaube, das hat ihn ein bisschen geerdet", sagte der 63-Jährige über die Vorwürfe, Doncic sei übergewichtig und nicht in Form, beim Radiosender 1310 The Ticket . „Ihm hat es nicht gefallen, für sein Gewicht und andere Dinge kritisiert zu werden".

Inzwischen habe der 22-Jährige aber verstanden, „dass ein bestimmtes Maß an Disziplin notwendig ist. Jeder Sportler durchläuft zu einem bestimmten Zeitpunkt mal eine Phase, in der einem alles leicht von der Hand geht und man sich daran gewöhnt, immer der Beste zu sein."

Doncic mit Selbstkritik

Wenn es dann mal schwieriger werde, „lässt einen das die Dinge überdenken“, meinte Cuban, der seinen Superstar damit zugleich in die Pflicht nahm. „Er weiß, was er zu tun hat, und er hat endlich gemerkt, dass wenn er der Beste sein will, es bestimmte Dinge gibt, die er kontrollieren muss.“