Conference League: PSV Einhoven mit Mario Götze nach Unterbrechung in Tel Aviv im Achtelfinale

Der Schiedsrichter sah sich dazu genötigt, die Spieler zwischenzeitlich in die Katakomben zu schicken. Danach konnte das Spiel aber ohne weitere gravierende Zwischenfälle zu Ende gespielt werden.

Yorbe Vertessen hatte PSV in der 85. Minute in Führung gebracht, ehe Enric Saborit in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch einmal für Spannung sorgte.