Drei Finaltickets für DTB-Team beim Turnier der Meister

Die Mannschaft des Deutschen Turner-Bundes (DTB) hat sich am ersten Tag des 45. Turniers der Meister in Cottbus drei Finaltickets gesichert. Am Stufenbarren überzeugten Aiyu Zhu (TZ DSHS Köln) und Lea Marie Quaas (TuS Chemnitz-Altendorf) mit 12,166 bzw. 12,100 Punkten turnten sie sich ins Finale der besten Acht. Nils Dunkel (13,900) vom MTV Erfurt gelang am Pauschenpferd als Siebter der Sprung ins Finale.