Europa League: RB Leipzig siegt in San Sebastian - André Silva erzielt Traumtor

Auch dank eines Traumtors von André Silva feiert RB Leipzig den Sieg in San Sebastián und erreicht das Achtelfinale der Europa League.

RB Leipzig hat sich mit einem hart erkämpften 3:1-Sieg bei Real Sociedad San Sebastián den Achtelfinal-Einzug in der Europa League gesichert.

Nach dem 2:2 aus dem Hinspiel spielte die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco von Anfang an auf Angriff und belohnte sich in der 39. Minute, als André Silva erst mit einen Foulelfmeter an Keeper Mathew Ryan scheiterte, Willi Orban den Abpraller aber verwandelte.