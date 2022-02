Yaroslav Rakitskiy als Ukrainer bei Russland-Topteam Zenit St. Petersburg im Fokus

Rakitskiy wechselt aus der Ukraine nach Russland

Bei Zenit avancierte der Verteidiger zum Fanliebling, ihm wurde sogar ein eigenes Lied gewidmet - was in seiner Heimat für noch mehr Groll gegen ihn sorgte.

Rakitskiys Botschaft für den Frieden

In all den Jahren schaffte es Rakitskiy, sich aus politischen Themen herauszuhalten - am Tag des russischen Einmarsches in die Ukraine zeigte er aber Haltung.