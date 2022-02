Europa League: Marc-André ter Stegen wehrt sich gegen Kritiker bei Barca: "Benzin ins Feuer gegossen"

Ter Stegen: „Einige haben etwas Benzin ins Feuer gegossen“

„Ich lege nicht viel Wert auf das, was ich lese. Die Menschen können ihre Meinung äußern. Ich analysiere die Spiele immer, was ich gut mache und was nicht“, erklärte ter Stegen: „Man sollte immer daran arbeiten, sein Bestes zu geben, und das tue ich auch. Bei jeder Trainingseinheit muss ich in Topform sein.“