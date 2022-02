Anzeige

Alle Infos zum heißen RLCS Winter Major in Los Angeles Alle Infos zum RLCS Winter Major in LA

Für das RLCS Winter Major geht es in die Sonne Kaliforniens © Rocket League eSports

Das RLCS Winter Major steht an und wird in den USA vor Live-Publikum ausgetragen. Im Auftakt in die zweite Saisonphase geht es um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft.

Mehr Regionen und ein neues System. Die Rocket League Championship Series geht Ende März in das zweite große Turnier der Saison. Nach den drei Splits – aufgeteilt in Herbst, Winter und Frühling – geht es für die erfolgreichsten Teams des Rocket League eSports in das große Finale, zur RLCS Weltmeisterschaft.

Die Organisationen (u.a. G2 Esports und FaZe Clan) kommen aus Nordamerika, Europa, Australien und Saudi-Arabien und werden zum ersten Mal seit Dezember 2019 wieder vor Live-Publikum antreten. Im YouTube Theater in Los Angeles soll das Winter Major also zum beinahe sommerlichen Spektakel werden.

RLCS Winter Major mit 300.000 US-Dollar Preispool

Der Auftakt in die Gruppenphase wird dabei allerdings noch ohne Fans stattfinden. Vom 23. bis 25. März werden 16 Teams in vier Gruppen a vier Teams aufgeteilt. Im bekannten Best of Five wird zunächst um den Gruppensieg gefahren, der ins Upper Bracket führt. Die Plätze zwei und drei kommen ins Lower Bracket.

Am 26. Und 27. März geht es dann in die Playoffs. Vor Zuschauern spielen die Organisationen in Best of Seven-Partien um den Turniersieg. Neben den wichtigen RLCS Circuit Ranking Points, die zur Teilnahme an der RLCS World Championship führen, wird auch eine respektable Summe an Preisgeld ausgeschüttet. Auf den ersten Platz warten 90.000 US-Dollar, Rang zwei (60.000 US-Dollar) und drei (30.000 US-Dollar) bekommen ebenfalls ein großes Stück vom Preispool ab. Insgesamt besteht der aus rund 300.000 US-Dollar.