Conference League heute live mit PSV Eindhoven, Leicester City, Olympique Marseille im TV, Stream, Ticker

Kapitän Götze mit Blitzstart in Halbzeit zwei

In der Conference League stehen die Rückspiele der Zwischenrunde an. PSV Eindhoven um Mario Götze stehen unter Druck.

Am Donnerstag stehen im neu eingeführten Wettbewerb die Rückspiele der Zwischenrunde auf dem Programm.

Zwar scheiterte mit Union Berlin der einzige deutsche Vertreter bereits in der Gruppenphase, trotzdem sind einige Topteams vertreten. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Conference League)

Dazu gehört auch PSV Eindhoven, die durchaus zu den großen Favoriten auf den Titel gehören. Allerdings konnten Mario Götze und Co. ihre Überlegenheit in der vergangenen Woche gegen Maccabi Tel Aviv nicht nutzen. Am Ende stand nur ein 1:0-Sieg zu Buche.