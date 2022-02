Europa League: Nach „Eier“-Ansage von Zorc: Das erwartet den BVB in Glasgow

BVB-Showdown in Glasgow: "Wird eine Schlacht!"

Nach der 2:4-Niederlage im Europa-League-Hinspiel steht der BVB bei den Glasgow Rangers mächtig unter Druck. Die Mannschaft muss eine Reaktion zeigen, was nicht so einfach wird.

Als Marco Reus und Co. am Donnerstagmorgen aus den Fenstern ihrer Zimmer im Mar Hall Hotel in Glasgow geschaut haben, müssen sie sich wohl verdutzt die Augen gerieben haben. Über Nacht war die Landschaft plötzlich von einer Schneeschicht bedeckt.