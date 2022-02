Wolfsburg: Popp bald zurück, van de Sanden geht im Sommer

Alexandra Popp wird dem VfL Wolfsburg noch nicht am kommenden Wochenende, aber in „sehr naher Zukunft“ wieder zur Verfügung stehen.

DFB-Kapitänin Alexandra Popp wird dem Fußball-Vizemeister VfL Wolfsburg noch nicht am kommenden Wochenende, aber in „sehr naher Zukunft“ wieder zur Verfügung stehen. Das teilte der Sportliche Leiter Ralf Kellermann in einer Medienrunde am Donnerstag mit.