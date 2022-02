RB Leipzig: Domenico Tedesco ist als Trainer ein Glücksgriff

Eigentlich wollte der 36-Jährige auch gar nicht diesen Beruf ausüben. Er absolvierte eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel und hat ein Bachelor-Studium in Wirtschaftsingenieurwesen sowie ein Master-Studium in Innovationsmanagement abgeschlossen.

Tedesco coacht auf mehreren Sprachen

Mit 15 Punkten und 19:6 Toren sind die Leipziger sogar das beste Bundesliga-Team 2022. Dabei glänzt nicht nur die viel gerühmte Offensive. Nur sechs Gegentore in den sechs Spielen in diesem Jahr bedeuten gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg den Bundesliga-Bestwert.

Silva: „Werden immer stärker“

RB Leipzig: Silva und Olmo drehen auf

Tedesco ist Fan der Rotation

Gestört hat es bisher niemanden. Und außerdem winken den Spielern im Falle einer Teilnahme am Pokalfinale, am Endspiel in der Europa League und mit den Partien in der Bundesliga noch satte 22 Spiele.