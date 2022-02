Bundesliga: Bobic drückt Menschen in der Ukraine sein Mitgefühl aus

Krieg in der Ukraine: So sollte die UEFA handeln

Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC, denkt an die Menschen in der Ukraine.

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat sich angesichts der Lage in der Ukraine betroffen gezeigt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich denke immer an die, die mit der Sache wenig zu tun haben und dann in Mitleidenschaft gezogen werden“, sagte Bobic am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.