Champions League: Manchester United, Anthony Elanga verzückt Fans

Er traf, drehte ab und rutschte auf den Knien über den Rasen des Wanda Metropolitano: Es war nicht der schlechteste aller Momente, welchen sich Anthony Elanga für sein Debüt-Tor in der Champions League ausgesucht hatte.

In der 80. Spielminute des Achtelfinal-Hinspiels bei Atlético Madrid erzielte der 19-Jährige das Tor zum 1:1-Endstand für Manchester United. Quasi mit der ersten echten Torchance für zuvor erschreckend harmlose Red Devils. Die Ausgangsposition für das Rückspiel im Old Trafford ist nun ordentlich statt beängstigend. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Alle, die es mit ManUnited halten, wussten nach dem Schlusspfiff auch, bei wem sie sich zu bedanken hatten. „Ich habe davon geträumt, in der Champions League gegen Teams wie Atlético Madrid zu treffen“, verriet Elanga nach dem Spiel. „Ich will so gut spielen wie ich kann und ich schätze den Boss (Trainer Ralf Rangnick, Anm. d. Red.) sehr. Er sagte mir, ich solle den Verteidigern Angst machen.“