Nächster Coronafall: Hertha ohne Torhüter Schwolow in Freiburg

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss kurz vor dem Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den nächsten coronabedingten Ausfall verkraften. Wie der Verein am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitteilte, wurde Torhüter Alexander Schwolow ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet und wird wohl nicht zur Verfügung stehen.

Etwas entspannt hat sich die Coronasituation an anderer Stelle im Kader. Abwehrspieler Maximilian Mittelstädt und Mittelfeldspieler Jurgen Ekkelenkamp konnten am Donnerstag nach überstandener Infektion wieder am Training teilnehmen. Die beiden hatten gegen RB Leipzig (1:6) am Sonntag wie auch Kevin-Prince Boateng, Marvin Plattenhardt, Lukas Klünter, Dong-Jun Lee, Niklas Stark und Suat Serdar aufgrund positiver Tests gefehlt.