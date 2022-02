Formel 1: Vettel will nicht in Russland fahren

Krieg in der Ukraine: So sollte die UEFA handeln

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) will nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht beim geplanten Rennen in Sotschi (25. September) starten.

Er sei „schockiert“ über den „furchtbaren“ Einmarsch in der Ukraine, sagte der 34-Jährige bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bei den Testfahrten in Barcelona: „Ich sollte nicht gehen, ich werde nicht gehen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)