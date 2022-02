Bundesliga: Streich zum Angriff Russlands: "Ist eine Katastrophe"

„Das ist hochgefährlich und total schlimm für die Menschen in der Ukraine“, sagte der 56-Jährige vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr): „Es ist eine Katastrophe, was da passiert. Extrem schwierig für die Entscheidungsträger, was für Maßnahmen man da trifft. Es ist ein Pulverfass.“