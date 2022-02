CS:GO: BIG & Co scheitern im 1. PGL-Qualifier - Es gibt noch Hoffnung!

Vergangenen Dienstag ist das erste von vier EU-Qualifikationsturnieren für das PGL Major in Antwerpen gestartet. Mit von der Partie waren auch einige deutsche Teams, die ihre Chance nutzen wollten, um Anfang Mai in Belgien mit von der Partie zu sein.

PGL-Qualifier: BIG und Co. tun sich schwer

Zum Verständnis: Die ersten vier jedes Qualifikationsturniers kommen sozusagen eine Runde weiter, also in das nächste größere Regional Major Rankings bei dem letztendlich final ausgespielt wird, wer beim großen PGL-Major in Antwerpen an den Start gehen darf. Ergo fehlten den drei deutschen Teams noch zwei Siege, um zumindest die erste Hürde zu erklimmen.