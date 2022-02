Anzeige

FK Bodø/Glimt: Norwegens Fußball-Märchen wird wahr - Power-Fußball vom Polarkreis Das Märchen von Bodø/Glimt

Haaland nennt überraschendes Vorbild

Ljubo Herceg

Seit 27 Spielen ist FK Bodø/Glimt ungeschlagen und wurde sensationell zwei Mal norwegischer Meister. SPORT1 erklärt das Fußball-Märchen eines Provinz-Klubs.

Der FK Bodø/Glimt ist neben Sheriff Tiraspol DIE Überraschungsmannschaft in der laufenden Europapokal-Saison.

Dabei spielte der Provinz-Klub vom Polarkreis noch vor fünf Jahren in der 2. Liga in Norwegen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Conference League)

Anzeige

Und die Nordlichter sind nicht gerade bekannt dafür, Fußball-Stars am Fließband zu produzieren - ausgenommen Erling Haaland, Norwegens Jahrhundert-Talent.

Darum steckt Haaland im "Ibrahimovic-Dilemma"

Vielmehr ist Norwegen eine Wintersport-Nation, was bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking mit 16 goldenen, acht silbernen und 13 bronzenen Medaillen eindrucksvoll unterstrichen wurde.

Wie kommt es also, dass ein kleiner Verein wie Bodø/Glimt plötzlich den nationalen sowie europäischen Fußball aufmischt? SPORT1 geht im hohen Norden auf Spurensuche.

Aasmund Bjørkan, der Vater des Erfolgsmärchen

2017 führt Aasmund Bjørkan Bodø/Glimt als souveränen Zweitliga-Meister in die erstklassige Eliteserien zurück und hängt dann seinen Trainer-Job überraschend an den Nagel. Der Ex-Profi übergibt sein Team an seinen Co-Trainer Kjetil Knutsen und wird Sportdirektor seines Klubs.

Während Bjørkans Mannschaft in der Aufstiegssaison aus einer stabilen Defensive mit überfallartigen Kontern agierte (Torverhältnis von 83:33), setzt Knutsen von nun auf Ballbesitz-Fußball. Dazu später mehr.

Bleiben wir erstmal bei Bjørkan, denn ein Garant für das Fußball-Märchen ist vor allem seine unkonventionelle Personalpolitik: Marius Lode holte er 2017 aus der 3. Liga, heute ist er Nationalspieler und spielt beim FC Schalke 04.

Anzeige

Sondre Brunstad Fet verpflichtete der Sportdirektor 2021 im Thailand-Urlaub, nachdem Bjørkan den unbekannten Zweitliga-Spieler und seinen Berater dort näher kennen gelernt hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Conference League)

Philip Zinckernagel kam von dänischen No-Name-Klub SønderjyskE Fodbold für 200.000 Euro nach Norwegen und schoss Bodø/Glimt mit 35 Toren und 38 Assists zu zwei Meistertiteln. Mittlerweile kickt der dänische Knipser in England.

Exzellente Nachwuchsarbeit und Talent-Scouting der anderen Art

Neben dem äußerst erfolgreichen Talent-Scouting der etwas anderen Art setzt Bodø/Glimt verstärkt auf seinen eigenen Nachwuchs. Ansonsten könnte der nicht auf Rosen gebettete Underdog mit Molde FK und Rekordmeister Rosenborg Trondheim nicht mithalten.

Sascha Mockenhaupt, der aktuell beim SV Wehen Wiesbaden spielt und zuvor bei Bodø/Glimt unter Vertrag stand, erklärte gegenüber dem Sportbuzzer das Erfolgsrezept des Provinz-Klubs:

„Das Erfolgsrezept ist eine extrem gute Jugendarbeit, eine ganz klare Philosophie und Struktur innerhalb der Mannschaft. Im Verein selbst herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre - 75 Prozent der Mannschaft kamen aus der eigenen Jugend und 75 Prozent der Vereinsverantwortlichen waren Ex-Profis. Alle sind sehr zusammengeschweißt und man hatte eine extreme Ruhe, sich zu entwickeln.“

Aus dieser Talentschmiede entstammen zum Beispiel Fredrik Bjørkan, der Sohn des Sportdirektors, der seit dem Winter für Hertha BSC aktiv ist, Patrick Berg, der im Sommer für 4,5 Millionen Euro zum RC Lens gewechselt ist oder Ulrik Saltnes, das Mittelfeld-Herzstück.

Und der heutige Frankfurter Jens Petter Hauge, der in der Europa-League-Qualifikation gegen den AC Mailand so stark auftrumpfte, dass Milan den selbst ausgebildeten Angreifer eine Woche später für fünf Millionen Euro kaufen musste. Erfolg weckt eben Begehrlichkeiten

Vom Abstiegskandidaten zum zweifachen norwegischen Meister

Doch trotz der zahlreichen Abgänge hielt Bodø/Glimt 2018 die Klasse und wurde ein Jahr später Vize-Meister. Der absolute Höhepunkt sollte aber erst noch kommen.

Anzeige

„Vor der Saison (Anm. d. Red.: 2020) haben alle gedacht, das wird nichts, die können nicht wieder so ein gutes Jahr liefern - mit so wenig Geld, ohne ihre besten Spieler. Auf dem Papier waren sie der Abstiegskandidat Nummer 1″, sagte Per Skjelbred dem Spiegel.

Zudem liebäugelte der frühere Spieler von Hertha BSC und des Hamburger SV selbst mit der Meisterschaft mit seinen Trondheimern: „Jeder rechnet mit Rosenborg oder Molde.“ Denn die norwegischen Spitzenvereine machten in den vergangenen sechs Jahren stets die Meisterschaft unter sich aus.

Nicht so 2020! Bereits fünf Runden vor Schluss sicherte sich der Provinz-Klub dank eines 2:1-Auswärtssieges bei Strømsgodset IF die erste norwegische Meisterschaft in der 104-jährigen Klub-Geschichte. Und wie!

Mit 81 Punkten, einem Torverhältnis von 103:32 und nur einer Niederlage wurde Bodø/Glimt sensationell Meister. „Wir haben fast alle Rekorde im norwegischen Fussball gebrochen“, sagte ein ungläubiger Bjørkan gegenüber Blick. „Die meisten Siege. Die meisten Tore. Die meisten Punkte. Die längste Siegesserie. Dieses Glimt-Team wird in die Geschichte eingehen. Es ist unglaublich.“

Bodø/Glimts Dominanz dank Knutsens Power-Fußball

Nach der sensationellen Meisterschaft ist Bodø/Glimt plötzlich in aller Munde: Bjørkan kann sich vor Anfragen kaum schützen: Vom Kicker bis zur der New York Times, alle wollen wissen, wie das Fußball-Märchen zustande kam.

Dafür ist Knutsen, der vorher nur in unterklassigen Ligen als Trainer tätig war, hauptverantwortlich: Der norwegische Coach lässt Bodø/Glimt in einem offensiven 4-3-3-System auflaufen.

Anzeige

Selbst Skjelbred vom Konkurrenten aus Trondheim ist begeistert: „Sie geben immer volle Pulle, die haben keine Angst. Ich dachte, dass sie es nicht durchhalten würden, so durchzumarschieren. Sie spielen wunderbaren Angriffsfußball.“

Knutsens Spieler pressen extrem hoch und setzen den Gegner bereits am Sechzehner unter Druck. Nach Ballgewinn werden die schnellen Stürmer mit Pässen nach vorn gejagt. Die Gegner werden regelrecht überrannt - was sich an 103 geschossenen Tore leicht ablesen lässt. Power-Fußball total.

Bodø/Glimt überrollt Roma und baut unfassbare Serie weiter aus

Das bekam auch José Mourinho in der Conference League im Oktober 2021 zu spüren! Die Norweger spielten Favorit AS Rom mit 6:1 an die Wand. Noch nie zuvor hatte Mou mit einer Mannschaft in über 1000 Pflichtspielen als Cheftrainer sechs Gegentreffer kassiert. (DATEN: Tabelle der Conference League)

Diese Dominanz und das gehörige Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr. Kapitän Saltnes wollte eigentlich mit Fussball aufhören, weil ihn vor jedem Spiel vor lauter Nervosität Magenkrämpfe plagten. „Ohne unseren Mentalcoach hätten wir nicht solchen Erfolg gehabt. Wir denken nicht mehr an Resultate und Saisonziele“, so Seltnes, dessen Symptome mittlerweile verschwunden sind.

Mentaltrainer ist Bjørn Mannsverk, der für die norwegische Luftwaffe Kampfjets flog und in Afghanistan und Libyen kämpfte. Ein weiterer genialer Schachzug des kleinen Provinz-Klubs. „Ich habe mich geweigert, den Spielern zu sagen, sie müssten glücklicher sein oder härter arbeiten“, sagte Mannsverk. Stattdessen sollten sie ihre beste Leistung bringen, unabhängig vom Resultat. Denn der Fokus auf die Resultate steigere den Stress.

Mit Erfolg: 2021 wiederholte Bodø/Glimt den Coup aus dem Vorjahr und wurde zum zweiten Mal norwegischer Meister. Am letzten Spieltag am 12. Dezember bezwang die Knutsen-Truppe Mjøndalen IF mit 2:1 und gewann mit drei Zählern Vorsprung vor Molde den zweiten Titel.

In der Winterpause mussten die Norweger mit Berg und Erik Botheim wieder einmal zwei Leistungsträger abgeben, was sie aber nicht daran hinderte, ihre Serie fortzuführen. Und das, obwohl Bodø/Glimt seit zwei Monaten kein Spiel mehr bestritten hat.

Anzeige

Im Playoff-Hinspiel der Conference League wurde am 17. Februar 2022 Celtic Glasgow in Schottland mit 3:1 überrannt (Europa Conference League: Bodø/Glimt - Celtic Glasgow, ab 18.45Uhr im LIVETICKER). Damit ist Bodø/Glimt wettbewerbsübergreifend seit 27 (!) Spielen in Serie ohne Niederlage. Und das ist kein Märchen, das ist Tatsache. Eine unfassbare Erfolgsgeschichte.