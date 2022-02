Kramer sieht Schick-Ausfall als Vorteil

Den Ausfall von Torjäger Patrik Schick sieht Trainer Frank Kramer von Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld als Vorteil für sein Team im Duell bei Bayer Leverkusen. "Patrik ist ein sehr guter Mittelstürmer, wie wir ja auch bei uns im Stadion schon erleben durften. Dass er nun verletzungsbedingt fehlt, spielt uns natürlich in die Karten, jedoch ist Leverkusen nicht nur an einem Spieler zu messen", sagte Kramer vor der Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky).