Jeff Hardy kündigt nach WWE-Aus an: "Ich gehe zu AEW!"

Hardy legt damit die Karten auf den Tisch, bevor er einen offiziellen Vertrag unterschreiben darf: Der WWE-Vertrag des „Charismatic Enigma“ läuft wie üblich noch bis 90 Tage nach seiner Kündigung. In diesem Zeitraum gilt eine „no compete clause“, in der er nicht für andere Ligen antreten darf - und auch nicht mit ihnen verhandeln.

Jeff Hardy noch bis März an WWE gebunden

Der Wrestling Observer hatte zuletzt berichtet, dass WWE Jeff ein Comeback-Angebot inklusive einer Aufnahme in die Hall of Fame gemacht hätte, Jeff hätte abgelehnt. Hardys Nichtsantrittsklausel soll am 9. März ablaufen, dem Tag der ersten Episode der TV-Show Dynamite nach dem kommenden Pay Per View Revolution.