Weltcup-Wettbewerbe in Russland: FIS "beobachtet" Situation

Der Internationale Ski-Verband FIS plant vorerst keine Absage seiner Weltcup-Wettbewerbe am kommenden Wochenende in Russland. „Derzeit sind beide Standorte von dem Konflikt nicht betroffen“, teilte die FIS auf SID-Anfrage mit. Die Situation werde aber weiterhin „mit allen Beteiligten“ beobachtet, „um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten“.

Geplant sind an diesem Wochenende Rennen der Skicrosser in Sunny Valley im Ural sowie der Springer (Aerials) in Jaroslawl nordöstlich von Moskau. Die daran beteiligten Mannschaften seien direkt von den Olympischen Spielen in Peking aus nach Russland gereist, "weit vor der aktuellen Eskalation zwischen Russland und Ukraine", teilte die FIS weiter mit.